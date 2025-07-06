5 asırlık Uşak halısı yuvaya döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmanlı zanaatının taşıyıcısı olan, yaklaşık 5 asırlık tarihi Uşak halısı, 30 yıllık bir kayboluşun ardından yeniden doğduğu topraklara döndü." açıklamasında bulundu.

Paylaşımında, yüzyıllar önce Uşak'ta ilmek ilmek dokunan bu zarif halıyı, yine bu toprakların ruhunu taşıyan her değer gibi ait olduğu yere kavuşturmanın gururunu yaşadıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu sadece bir halı değil, kültürümüzün, hafızamızın ve zarafetimizin sessiz ama derin dönüşüdür. Halıyı gönüllü olarak ülkemize iade eden İtalyan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu'ya, tarihi mirasa gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

İtalyan koleksiyonerin gönüllü iadesiyle ülkeye döndü

Aynı konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada da Osmanlı halıcılığının örneklerinden biri olarak Uşak'ta dokunan nadide halının, uzun yıllar süren kayboluşun ardından yurt dışında bir koleksiyonda ortaya çıktığı aktarıldı.

Halının, İtalyan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu'nun özel koleksiyonunda gün yüzüne çıktığı belirtilen açıklamada, koleksiyonerin, eseri şu anda hayatta olmayan İtalyan sanat tutkunu Ermininio Bottini'den satın aldığı kaydedildi.

Ionescu'nun, halının Suzan Bayraktaroğlu'nun "Vakıf Halılar" kitabında yer alan "06.456" envanter numaralı eserle bire bir örtüştüğünü fark ettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'ye ait olduğunu öğrendiğinde hiçbir talepte bulunmadan gönüllü olarak iadesi için harekete geçti." bilgisine yer verildi.

Restorasyon sürecinden geçti

Açıklamada, desenleri, renkleri ve işçiliğiyle dikkati çeken, küçük bir karenin içine bile binin üzerinde düğüm sığdırılan halının, stilistik özellikleriyle Uşak'ta dokunmuş olduğunu ortaya koyduğuna işaret edildi.

Halının detaylarına ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Zemininde lacivert rengin hakim olduğu, desenlerinde pastel kırmızı, sarı ve kirli beyaz tonlar kullanıldığı halıda, stilize natüralist çiçeklerle oluşturulan iri madalyonlar bir kompozisyon oluşturuyor.

Halı, işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilerek Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'ne ulaştırıldı."

Eski fotoğraflarda halının bordürlerinden birinin kesildiği ve bazı bölümlerinde ciddi kayıplar olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, Türkiye'ye ulaştıktan sonra yapılan restorasyonla eksik bölümlerin tamamlandığı, kompozisyonun özgün haline kavuşturulduğu vurgulandı.

Açıklamada, bir dönemin estetik anlayışını ve zanaatkarlık becerisini yansıtan eşsiz halının, ait olduğu topraklara dönerek kültürel mirasa yeniden kazandırıldığı belirtildi.