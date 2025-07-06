Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 06.07.2025 11:10

5 asırlık Uşak halısı yuvaya döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 5 asırlık tarihi bulunan Uşak halısının, 30 yıl sonra tekrar doğduğu topraklara döndüğünü belirterek, "Halıyı gönüllü olarak ülkemize iade eden İtalyan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu'ya, tarihi mirasa gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

5 asırlık Uşak halısı yuvaya döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmanlı zanaatının taşıyıcısı olan, yaklaşık 5 asırlık tarihi Uşak halısı, 30 yıllık bir kayboluşun ardından yeniden doğduğu topraklara döndü." açıklamasında bulundu.

 

Paylaşımında, yüzyıllar önce Uşak'ta ilmek ilmek dokunan bu zarif halıyı, yine bu toprakların ruhunu taşıyan her değer gibi ait olduğu yere kavuşturmanın gururunu yaşadıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu sadece bir halı değil, kültürümüzün, hafızamızın ve zarafetimizin sessiz ama derin dönüşüdür. Halıyı gönüllü olarak ülkemize iade eden İtalyan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu'ya, tarihi mirasa gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

İtalyan koleksiyonerin gönüllü iadesiyle ülkeye döndü

Aynı konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada da Osmanlı halıcılığının örneklerinden biri olarak Uşak'ta dokunan nadide halının, uzun yıllar süren kayboluşun ardından yurt dışında bir koleksiyonda ortaya çıktığı aktarıldı.

Halının, İtalyan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu'nun özel koleksiyonunda gün yüzüne çıktığı belirtilen açıklamada, koleksiyonerin, eseri şu anda hayatta olmayan İtalyan sanat tutkunu Ermininio Bottini'den satın aldığı kaydedildi.

5 asırlık Uşak halısı yuvaya döndü

Ionescu'nun, halının Suzan Bayraktaroğlu'nun "Vakıf Halılar" kitabında yer alan "06.456" envanter numaralı eserle bire bir örtüştüğünü fark ettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'ye ait olduğunu öğrendiğinde hiçbir talepte bulunmadan gönüllü olarak iadesi için harekete geçti." bilgisine yer verildi.

Restorasyon sürecinden geçti

Açıklamada, desenleri, renkleri ve işçiliğiyle dikkati çeken, küçük bir karenin içine bile binin üzerinde düğüm sığdırılan halının, stilistik özellikleriyle Uşak'ta dokunmuş olduğunu ortaya koyduğuna işaret edildi.

Halının detaylarına ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Zemininde lacivert rengin hakim olduğu, desenlerinde pastel kırmızı, sarı ve kirli beyaz tonlar kullanıldığı halıda, stilize natüralist çiçeklerle oluşturulan iri madalyonlar bir kompozisyon oluşturuyor.

Halı, işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilerek Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'ne ulaştırıldı."

5 asırlık Uşak halısı yuvaya döndü

Eski fotoğraflarda halının bordürlerinden birinin kesildiği ve bazı bölümlerinde ciddi kayıplar olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, Türkiye'ye ulaştıktan sonra yapılan restorasyonla eksik bölümlerin tamamlandığı, kompozisyonun özgün haline kavuşturulduğu vurgulandı.

Açıklamada, bir dönemin estetik anlayışını ve zanaatkarlık becerisini yansıtan eşsiz halının, ait olduğu topraklara dönerek kültürel mirasa yeniden kazandırıldığı belirtildi.

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Mehmet Nuri Ersoy Uşak
Sıradaki Haber
Bakan Ersoy: Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
Meksika'da "CIA" kimlik kartı taşıyan ABD vatandaşına gözaltı
11:33
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri boğulmalara karşı teyakkuzda
11:31
Akdeniz'in incisi Patara eylem planı ile korunacak
11:21
Deniz ve hava aracı kazalarına 7/24 uydu destekli yakın takip
11:16
Özbek-Türk organize sanayi bölgesi yatırımcılarını bekliyor
11:11
Togg elektrikli otomobil pazarında lider
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
FOTO FOKUS
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ