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Kültür-Sanat
AA 03.07.2025 11:35

Cumhuriyet'in izlerini taşıyan "İlk Mektep" restore ediliyor

Bitlis'te, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan ve "İlk Mektep" adıyla tanınan Kazımpaşa İlkokulu, aslına uygun restore ediliyor.

Cumhuriyet'in izlerini taşıyan "İlk Mektep" restore ediliyor

Bitlis'te inşa edilen ilk okullardan olan ve 1925-1926 döneminde eğitim hayatına başlayan Kazımpaşa İlkokulunun yenilenmesi amacıyla restorasyon projesi hazırlandı.

Eren Holding'in yürüttüğü proje kapsamında 20 Mayıs'ta başlatılan çalışmayla, Cumhuriyet tarihinin izlerini taşıyan ve Bitlis'in eğitim belleğinde önemli yer tutan okulun eskiyen ve tahrip olan bölümleri onarılıyor.

Bugüne kadar binlerce öğrenciye eğitim yuvası olan ve kentin simge yapıları arasında yer alan ilkokulun, yenilenmiş haliyle yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor.

Eren Holding Yatırımlar Mali Direktörü Atilla Dilmen,  1924'te inşa edilen okulun, "İlk Mektep" adıyla eğitim öğretime başladığını söyledi.

Cumhuriyet'in izlerini taşıyan "İlk Mektep" restore ediliyor

Daha sonra buraya Kazımpaşa İlkokulu isminin verildiğini anlatan Dilmen, "Dönemin ihtiyaçlarına göre bazı eklemeler yapılıyor. Sürekli kullanıldığı için binanın bazı yerlerinde eskime ve yıpranmalar olmuş. 'Bu tarihi okulumuzda eski anıların yaşatılması için restorasyon çalışması yapılabilir mi?' diye Eren ailesine talep geldi. Eren ailesinin şehre verdiği bütün desteklerin yanında böyle bir projeye vesile olmak bizim açımızdan gurur verici." dedi.

"Okulumuz 15 Eylül'de eğitim öğretime başlayacak"

Eren ailesinin kentte halihazırda hastane, okul ve yurt projelerinin de sürdüğünü belirten Dilmen, restorasyon çalışmasını 30 Ağustos'a kadar tamamlayıp okulu Milli Eğitim Bakanlığına teslim etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Taş binanın duvarlarının sıva ve alçıyla kaplandığını bildiren Dilmen, şöyle konuştu:

"İhtiyacı karşılamayan elektrik tesisatını ve mekanik aksamları tarihi yapıya uygun şekilde yeniliyoruz. Okulumuz 15 Eylül'de eğitim öğretime başlayacak. Okulun çevresinde çok katmanlardan oluşan beton yapı ve küçük bir bahçe var. Orası da yenilenecek. Yalıtım işlemlerini sağlıklı yapmak için binanın çevresinde kazı çalışması yapıldı. Peyzajı da tarihi yapıya uygun yapacağız. 8 derslikli Kazımpaşa İlkokulunu aslına uygun tamamlayıp teslim edeceğiz."

Cumhuriyet'in izlerini taşıyan "İlk Mektep" restore ediliyor

"Binanın elektrik ve mekanik aksamlarında yenilikler yapıldı"

Şantiye şefi mimar Büşra Erkoç ise restorasyon kapsamında çimentolu sıvaların raspa edilerek açığa çıkan taşların yüzeyinde çürütme uygulamaları, derz açma ve yenileme işlemlerinin yapıldığını anlattı.

Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Raspa sonrası ortaya çıkan tuğla ve BİMS yüzeyler de sökülüp taş malzemeyle değiştirildi. Aynı zamanda restorasyon projesi sonrasında ortaya çıkan binanın elektrik ve mekanik aksamlarında yenilikler yapıldı. Bunlar da yapının kimliğini bozmayacak şekilde modern malzemelerle yeniden tasarlanacak. Bu çalışmalar kapsamında Bitlis taşı kullanıldı. Projeyi yürüten Eren ailesine, kentimize ve kültürel mirasa verdikleri değerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."

Cumhuriyet'in izlerini taşıyan "İlk Mektep" restore ediliyor

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