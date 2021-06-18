İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 40'ıncı İstanbul Film Festivali, kontrollü normalleşme ile sinema salonlarında başladı.

Sinema girişlerinde tedbirlere uyularak HES kodu, maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılıyor.

Salonlarda ise her koltuğun ön, arka ve 2 yan koltuğu boş bırakılıyor.

4 Temmuz'a kadar sürecek

40'ıncı İstanbul Film Festivali boyunca filmler, Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sinema'larında 2 salonda gösterilecek. Filmlerin gösterimleri, 4 Temmuz'a kadar 12, 15, 18 seanslarında yapılacak.

Film Festivali'nde 9 ülkeden 11 uluslararası yarışma filmi yer alıyor.

Galalarda, 16 uzun ve 6 kısa metrajlı film, festival kapsamında gösterilecek.

"Haziran Gösterimleri" kapsamında ise ödüllü, ünlü yıldızların ve usta yönetmenlerin filmleri izleyiciyle buluşacak.

Açık hava gösterimleri de olacak

Festival yaz aylarında ise açık hava film gösterimiyle devam edecek.

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, "Temmuz ayında ulusal filmleri de getiriyoruz, hatta açık havaya getiriyoruz ve 13 tane film var. Bu sene Uniq'teyiz. Oraya çok büyük yeni bir açık hava sahnesi yapılıyor, orada filmleri göstereceğiz" dedi.