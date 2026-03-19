3 tarihi cami yeniden ibadete açılıyor

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, asırlık vakıf eserlerini geleceğe taşıma sorumluluğuyla üç cami daha ihya edildi.

Restorasyonu tamamlanan Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camisi, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camisi ve Isparta Ulu Cami, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yeniden ibadete açılacak.

Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete hazır

Selahaddin Eyyubi Camisi, 1994'te ibadete açılan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan yapının restorasyonu kapsamında yapının mevcut durumunu tespit etmek amacıyla projelendirme çalışmaları ile zemin ve yapı analizleri gerçekleştirildi.

Camide yer alan mihrap, minber, kürsü ve hünkar mahfili gibi özgün mimari unsurlar koruma altına alınarak muhafaza edildi. Yapının güvenliğini sağlamak amacıyla çelik ve ahşap askılama sistemleri kuruldu. Yapısal dayanımı artırmak amacıyla duvarlarda hidrolik ve kaymak kireç enjeksiyonu yapıldı.

Gerekli görülen bölümlerde kısmi söküm ve yeniden yapım uygulamaları gerçekleştirilerek yapının özgün dokusuna uygun düzenlemeler yapılan caminin abdest alma bölümü yenilenirken aydınlatma ve mekanik sistemler de modern ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlendi.

Cephelerde temizlik ile derz açma ve kapama çalışmaları yapılırken ahşap kapı ve pencereler de aslına uygun biçimde yenilendi. Son olarak çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan cami, kılınacak bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camisi ihya edildi

Diyarbakır'ın önemli yapılarından olan ve 6 Şubat depremlerinde zarar gören Melik Ahmet Paşa Camisi'nde de restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda yapının zemin ve temel durumunun tespiti amacıyla sondaj, jeoradar ve araştırma kazıları gerçekleştirildi. Zemin ve duvarlarda enjeksiyon çalışması yapıldı.

Harim duvarları ve kubbe tonozlarında araştırma ve sıva raspası yapıldı. Kubbede güçlendirme ve kubbe kasnağında çelik güçlendirme yapıldı. Çini yüzeyler temizlendi, kalem işi imalatlar yapıldı.

Ahşap döşeme, elektrik tesisatı, avize ve aplikleri yenilenen ve yerden ısıtma sistemi yapılan cami, bayramın ilk günü kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak.

Isparta Ulu Cami kapsamlı restorasyondan geçti

Kapsamlı restorasyon sürecine 2023'te alınan Isparta Ulu Cami'de ise ahşap kubbelerin onarımı, su ve ısı yalıtımı, alüminyum üst örtü imalatı yapıldı, yağmur oluk ve iniş boruları yenilendi.

Harim içi kubbe sıvaları yenilenen ve kalem işi imalatları yapılan camide, minber, mihrap ve vaaz kürsüsünün onarımı gerçekleştirildi. Harim ve kadınlar mahfili zemin ahşap döşemesi ve halı yenilenerek duvar içi gergi ve duvar üstü çelik hatıl imalatı yapıldı. Elektrik ve mekanik tesisatı da yenilenen cami, bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.