'3. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali' başvuruları devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek “3. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali (BTKFF) başvuruları devam ediyor.

Festivalde birbirinden farklı temalarla Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, animasyon ve deneysel kategorilerinde filmler yarışacak. Sinema söyleşileri, paneller, senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle sektörün deneyimli temsilcileri tecrübelerini aktaracak. 8-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin son başvuru tarihi 20 Eylül.

Yöneticiliğini bu yıl da kültür sanat gazetecisi Sevda Dursun’un yaptığı festivalin danışmanlığını senarist, yazar ve yönetmen Hilal Çelenk, festival yürütücülüğünü yapımcı ve yönetmen Baran Mayda üstleniyor.

Başkanlığını Yapımcı Mehmet Canpolat’ın üstlendiği seçici kurulda, Yönetmen Kudret Sabancı, Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Yönetmen Aydın Orak, Akademisyen ve Sinema Yazarı Döndü Toker ve Akademisyen Dr. Sena Coşkun bulunuyor. Sinema sanatının giriş bileti olan kısa film üretimini teşvik etmek amacıyla yola çıkan 3. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali, sinemanın duayen isimlerini ve sinemaseverleri buluşturmaya üçüncü yılında da kararlılıkla devam ediyor.

Detaylara buyuktaaruzkisafilmfestivali.com adresinden ulaşılabilecek.

