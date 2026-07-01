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Kültür-Sanat
AA 01.07.2026 11:57

3 bin yıllık Frigya, yaz sezonuna hazırlanıyor

Tarihi Frig Vadisi'nin uzantılarının yer aldığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaz aylarında düzenlenecek festival ve etkinliklerle turizm hareketliliğinin artması öngörülüyor.

3 bin yıllık Frigya, yaz sezonuna hazırlanıyor

Valilik öncülüğündeki yatırımlar ve kentteki 25 bin yatak kapasitesine sahip termal otellerin etkisiyle Döğer beldesindeki Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki 25 kilometrelik "Frig Yolu" güzergahı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler, 3 bin yıllık bölgede Göynüş Vadisi'ndeki Aslantaş, Yılantaş ve Maltaş abideleriyle çok sayıda mağarayı, eski kaya yerleşimlerini, oyma kaya mezarlarını, şapelleri ve peribacalarını geziyor, Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşu deneyimi yaşıyor.

Bölgenin önemli turizm destinasyonu Frigya'nın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) desteklenen Yerel Eylem Grubu Derneğinin öncülüğünde yaz aylarında festival ve çeşitli etkinliklerle hareketlenmesi bekleniyor.

İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, Frigya'da turizmin 12 ay boyunca devam ettiğini söyledi.

Kış aylarında genellikle termal turizmin daha yoğun olduğunu dile getiren Gökçe, "Biz yılın ilk 6 aylık döneminde 500 bin turist sayısına ulaştık. Bunun yıl sonuna kadar 2 milyonu bulacağını ve aşacağını düşünüyoruz. Çünkü bu yıl yaz sürecinde hafta sonları etkinlikleri artırarak, festivaller ve konserler düzenleyerek gelen turistlerimizin eğleneceklerini düşünüyoruz. Bu konuyla alakalı da bu yıl Kaymakamlığımız ve Valiliğimizle beraber elimizi taşın altına koyduk ve çok daha fazla çaba sarf ettik" diye konuştu.

"Turistler, bölgenin gastronomisini deneyimleyebilir"

Gökçe, ziyaretçilerin Frigya'yı saklı kalmış bir tarih olarak gördüğünü belirterek beğenildiğini ve ilgi çektiğini vurguladı.

Bölgede Friglerin yanı sıra Bizanslılardan, Anadolu Selçuklularından ve Osmanlılardan kalma tarihi eserlerin de mevcut olduğunu aktaran Gökçe, "Turistler, bunların hepsini bir arada görmekten çok zevk alıyor ve mutlu oluyorlar. Ayrıca, Afyonkarahisar'ımız gastronomi şehri. Ziyaretçilerimiz, buraya gezmeye geldiklerinde şehrimize özgü hamur işi lezzetlerinin tadına bakabilirler. Özellikle sucuk gömme lezzetini denemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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