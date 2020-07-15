Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan anıt ve müzenin, 2016'da yaşanan hain darbe girişimini unutturmamak ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapıldığı hatırlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafındaki müze ve anıtın, Hazine mülkiyetinden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 1500 metrekarelik alana inşa edilen müzenin uygulamaya yön veren çalıştayının düzenlenmesinin, şehitlerin eşyalarının toplanması ve müzenin açılıştan itibaren işletmesinin 15 Temmuz Derneğince yapıldığı bildirildi.

[Fotoğraf: AA]

Müzede, sömürgecilik tarihi, tüm dünyada darbelerin kronolojisi ve Türkiye özelinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gösterilen destansı direnişin tüm yönleriyle anlatıldığı kaydedilen açıklamada, müzede ayrıca 15 Temmuz şehitlerinin kişisel eşyalarının sergilendiği ve gazilerin hatıralarının yaşatıldığı ifade edildi.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada, müzenin girişinde bulunan abide taşta "Bu şehitlik anıtı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir." yazısının bulunduğu kaydedildi.