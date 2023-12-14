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Kültür-Sanat
TRT Haber 14.12.2023 01:43

14'üncü TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri festivali bugün başlıyor

TRT'nin düzenlediği 14'üncü Uluslararası Belgesel Ödülleri festivali bugün başlıyor. Bu yıl 100 ülkeden bine yakın başvurunun yapıldığı festivalde 32 finalist ödül için yarışacak. Etkinliğin teması ise Cumhuriyetin 100'üncü yılından ilhamla 'Köklü izler, güçlü hikayeler' olarak belirlendi.

Dünyanın dört bir yanından profesyoneller, sinemaya gönül veren öğrenciler ve yüzlerce belgeselci, TRT Belgesel Ödülleri için yarışacak.

TRT'nin yetenekli belgeselcileri desteklemek için başlattığı yarışmanın bu yıl 14'üncüsü düzenleniyor.

Cumhuriyetin 100'üncü yılından ilhamla “Köklü izler, güçlü hikayeler” temasıyla gerçekleşecek etkinlikte 4 kategoride 32 finalist ödül için yarışacak.

Ödül töreni öncesinde 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul'daki etkinlikte, alanında uzman isimler katılımcılarla buluşacak, söyleşiler gerçekleştirilecek.

17 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde, toplam 12 ödül ve bu yıla özel verilecek olan "100. Yıl Özel Ödülü" sahipleriyle buluşacak. 

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14'üncü TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri festivali bugün başlıyor
14'üncü TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri festivali bugün başlıyor
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