Eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin yer alacağı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bu yıl 11. kez düzenleneceği açıklandı.

Kostümlü kortej geçişinin 29 Nisan Cumartesi günü yapılacağı aktarılan açıklamada, geçen yıl 1 milyondan fazla kişinin Adana sokaklarında buluştuğu karnavala yine çok sayıda vatandaşın ilgi göstermesinin beklendiği aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamına alınan karnavalda, Bakanlık desteği profesyonel etkinlik çeşitliliğine katkı sunacak.