Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki, 11'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nda, yazarlar, söyleşi ve imza günlerinde okuyucularla bir araya geliyor.

Antalya Sanatçılar Derneği, Antalya Şairler, Ozanlar ve Yazarlar Derneği ile Antalya Yazarlar Platformu yazarları da kendilerine ayrılan stantlarda eserlerini tanıtıyor.

Yazar Fatih Tuncay, salgının dünya üzerine karanlık bir bulut gibi çöktüğünü belirterek, "Bu kitap fuarı bulutların dağılmasına ve kitap olup yağmasına neden oldu. Oldukça verimli geçiyor. Okurlarımızla buluştuk, söyleşi yaptık." dedi.

Fuara ikinci kez katılan İranlı yazar Anooshirvan Miandji ise Antalya'nın ne aradığını bilen bir okuyucu kitlesine sahip olduğunu, katılımcı, yayınevi ve yazar kadrosuyla etkinliğin çok verimli geçtiğini kaydetti.