Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen festival başladı.

Çeşitli etkinliklerle 30 Ekim'e kadar devam edecek festivalde TRT ortak yapımı 12 film, ulusal, uluslararası ve endüstri bölümlerinde yarışacak. Festival filmleri, Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında izleyiciyle buluşacak.

Açılış filmi "Komşuluk Halleri"

Festival, Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in 27. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren, birbirine komşu iki köfte ustasını konu alan TRT yapımı "Komşuluk Halleri / Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmiyle açılışını yapacak.

Festivalin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde, TRT ortak yapımı "İki Şafak Arasında" ve "Pota" filmleri, "Altın Yunus" ödülü için yarışacak.

Yarışmada ayrıca, 2020’de Antalya Film Festivali'nin endüstri bölümü Antalya Film Forum'da TRT ödülü alan "Koridor" da yer alacak.

"Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"nda ise TRT ortak yapımı ve TRT destekli 3 film yarışacak. Dünya prömiyerini Locarno Film Festivali'nde ana yarışma bölümünde gerçekleştiren, 2020'deki 12 Punto'da TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan İspanya yapımı Sacred Spirit (Kutsal Ruh), Karlovy Film Festivali'nin "Work in Progress" kategorisinde TRT ödülü kazanan Macar yapımı Vahşi Kökler (Wild Roots) ve TRT ortak yapımı "Pota" filmleri bu kategoride yarışacak.

Ulusal yarışmada TRT yapımı 2 film yarışacak

Emir Külal Haznevi'nin yönettiği, 2020'deki 12 Punto'da "TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan "Yüksek İrtifa Ya Da Şeylerin Tuhaflığı" filmi ve senaryosu ile yapımcılığı ve yönetmenliği Abdullah Şahin tarafından üstlenilen "Hemnefes" filmi ise festivalin "Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması" kategorisinde yarışacak finalistler arasında yer alıyor.

Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü "Bosphorus Film Lab"da TRT ortak yapımı 4 film yarışacak.

"Work in Progress Platformu"nda, 2019’da gerçekleşen 12 Punto'da TRT Ortak Yapım Ödülü kazanan "Bir Tutam Karanfil" ve "İç Bahçe" filmleri ile TRT ortak yapımı "Bars" filmi yarışacak.

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan kurgu atölyesi "First Cut Lab"da ise 2020'de gerçekleştirilen 12 Punto'da TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan Ukrayna yapımı "Klondike" filmi yer alıyor.

"TRT Ortak Yapım Ödülü"

Festivalin endüstri bölümü "Bosphorus Film Lab" kapsamında düzenlenen ve senaryo aşamasındaki projelerin yarıştığı Pitching Platformu'nda bir projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü" verilecek.

Pitching Platformu'nun bu yılki jürisinde Cannes Film Festivali Cinefodation İdari Direktörü Georges Goldenstern, Polonya Film Enstitüsü Film Yapımcılığı ve Film Proje Geliştirme Departmanı Direktörü Kamila Morgisz ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer alacak.

"Bosphorus Film Lab" kapsamında gerçekleştirilecek "BFL Talks"ta, Türkiye'de Minority Co-Production Paneli'nde TRT'nin uluslararası ortak yapımları konuşulacak.

Akademi Beyoğlu'nda 26 Ekim'de gerçekleştirilecek panelde TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Eurimages Türkiye Temsilcisi Ece Tarlan, Zeynep Koray ve Enes Erbay konuşma yapacak.