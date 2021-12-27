Avustralya'daki New South Wales (NSW) hastanesinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde St Vincent's Hastanesi SydPath patoloji merkezlerinde sürüntü alınan hastalar laboratuvardan yanlış sonuç aldıkları gerekçesiyle bir SMS aldılar.

400'den fazla kişiye son derece bulaşıcı olan koronavirüsü taşımadıklarına dair güvence verildikten sonra aslında testlerinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Hastane yetkilileri, özel bir acil müdahale ekibinin ayarlandığını söyledi. Hatalı test sonucundan etkilenen kişilerle iletişime geçilirken hatanın nedeni araştırılmaya başlandı.

Tıbbi tesisten yapılan açıklamaya göre olayın insan hatası olduğuna inanılıyor.

Doktor "kendine değil teste güven" demişti

Yanlış test sonucu alan hastalardan biri, Noel Günü'nde kendini iyi hissetmediğini ve "PCR testinin yanlış olması gerektiğine" inandığını söyledi. Ancak doktorunun kendisine değil teste güvenmesi konusunda güvence verdiğini ifade etti.

Giderek daha kötü hissetmeye başlayan hasta adam hastaneye gitti. Hızlı bir antijen testi hastanın COVID-19 pozitif olduğunu gösterdi ve hasta hastaneye kaldırıldı.

Eyalette bu hafta yeni rekor seviyeye ulaşıldı

Laboratuarın tıbbi direktörü Profesör Anthony Dodds, yaşanan durumu kliniğin çok büyük miktarda testi yürütmekte olmasına bağladı. Günde yaklaşık 145 bin test yapıldığını söyleyen Dodds yüksek talep nedeniyle bunaldıklarını söyledi.

Eyalet, bu hafta koronavirüs enfeksiyonları için yeni rekor seviyelere ulaştı. Noel'den sonraki gün, yaklaşık 5 bin 600 olan vaka sayısı yaklaşık 7 bine yükseldi.