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YKS ertelendi mi? YKS ne zaman yapılacak? YÖK Başkanı açıkladı...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tarihi belli oldu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç YKS’nin ertelenmesine karar verdiklerini açıkladı. YKS ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavurüsle ilgili alınan tedbirler konusunda basın toplantısı düzenledi.
Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.
YKS ne zaman yapılacak?
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili de karar alındı. Karara göre YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak. YKS soruları MEB ile birlikte belirlenecek.
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bu sene bahar döneminde eğiitim sadece uzaktan açıktan ve dijital ortamdan sürdürülecek. Yüz yüze öğretim yapılmayacak" dedi.
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