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YÖK Başkanı açıkladı... Üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek...
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavurüsle ilgili alınan tedbirler konusunda basın toplantısı düzenledi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç, "Bu sene bahar döneminde eğiitim sadece uzaktan açıktan ve dijital ortamdan sürdürülecek. Yüz yüze öğretim yapılmayacak" dedi.
Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.
YKS ne zaman yapılacak?
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili de karar alındı. Karara göre YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak. YKS soruları MEB ile birlikte belirlenecek.
Etiketler: YÖK üniversiteler tatil mi üniversiteler ne zaman açılacak koronavirüs coronavirüs corona virüsüSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:45
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