Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da COVID-19'dan bir günde 58 ölüm
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bir günde 58 kişi yaşamını yitirdi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 kaynaklı 58 can kaybının yaşandığı, ölü sayısının 1916'ya yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 3 bin 580 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 209 bin 509’a çıktığı aktarıldı.
Suudi Arabistan’da toplam iyileşen hasta sayısının da 145 bin 236 olduğu ifade edildi.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs can kaybıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 19:16
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