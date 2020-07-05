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İran'da günlük can kaybında rekor
[Fotoğraf: AA]
İran'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 kaynaklı can kaybının 163 artarak 11 bin 571'e ulaştığını söyledi.
Toplam vaka sayısının 2 bin 560 artışla 240 bin 438'e çıktığı ülkede, durumu ağır olan hasta sayısı ise 3 bin 168 olarak açıklandı.
Çin'den dünyaya yayılan COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
Etiketler: iran'da koronavirüs günlük koronavirüsSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 14:03
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