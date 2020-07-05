İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 kaynaklı can kaybının 163 artarak 11 bin 571'e ulaştığını söyledi.

Toplam vaka sayısının 2 bin 560 artışla 240 bin 438'e çıktığı ülkede, durumu ağır olan hasta sayısı ise 3 bin 168 olarak açıklandı.

Çin'den dünyaya yayılan COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.