Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.
Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde bulunan Lavish Lounge gece kulübüne, saat 02.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.
Yetkililer, saldırıda yaralanan 12 kişinin sağlık durumlarına ilişkin bilgi vermedi.
Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Etiketler: gece kulübü güney carolina silahlı saldırı abd'de saldırıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 13:17
Son Haberler
- 14:01
- 14:06
- 14:03
- 13:49
- 13:44
Sıradaki Haber
Ünlü rapçi Kanye West, ABD Başkanlığına aday olduğunu duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz