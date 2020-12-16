Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Hazırlık ve Dayanıklılık Bölümü Başkanı Dr. Keith Hamilton, koronavirüsün hayvanlardaki seyrine yönelik açıklama yaptı.

Hamilton, dünya genelinde çeşitli laboratuvarlardaki çıkan sonuçları paylaştı.

"Sığırlar ve kümes hayvanları risk altında değil"

Hamilton, yapılan araştırmanın birinin "et ürünleri üreten" hayvanların COVID-19'a karşı risk altında olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Sığırları enfekte etmeyi denediler, kümes hayvanlarını enfekte etmeye çalıştılar. Ancak bu hayvanlar, virüse karşı çok yüksek risk altında değiller ve buna domuzlar da dahil" dedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Hamilton, kümes hayvanlarının da deneysel koşullarda dahi koronavirüsü bulaştırmadığına dikkati çekti.

Hamilton, "Gıda üreten hayvanların bu virüse gerçekten yatkın olduklarına veya herhangi bir risk oluşturduklarına dair hiçbir kanıt yok. Bu, et üreten hayvanların virüsü üretme veya yayma riski olmadığı anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.

"Vürüs insanlardan vizonlara, vizonlardan insanlara bulaştı"

Hamilton, koronavirüse karşı "hassas" hayvanların vizon ve rakun köpekleri gibi kürk üreten türler olduğunun altını çizdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Hamilton, "Vizon enfeksiyonları önemlidir çünkü insanlara kolayca enfekte olabilirler" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti:

"Vizon çiftliklerinde vizonun COVID-19'u kedi gibi diğer hayvanlara bulaştırdığı görünüyor ve muhtemelen vahşi hayvanların da enfekte olduğuna dair endişeler var"

Hamilton, kedilerde ve kaplanlar arasında yayılmasına ilişkin vakalar gözlemlendiğini açıkladı.