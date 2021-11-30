Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da aşılama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye geneli iki doz COVID-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da mobil ekipler, kırsal mahallelerde aşılama çalışmalarını sürdürüyor.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oluşturulan 30 mobil ekip kırsal mahallelerdeki vatandaşlara ulaşıyor.
Bu kapsamda, Viranşehir ilçesi kırsalındaki yerleşimlere ve taziye evlerine giden ekipler, vatandaşları COVID-19 hakkında bilgilendirdi, ardından aşılarını yaptı.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Abdullah Solmaz da aşı çalışmalarına katılarak sağlık çalışanlarının sahada yaşadıkları sorunları dinledi ve vatandaşlarla görüştü.
Etiketler: Koronavirüs Şanlıurfa
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