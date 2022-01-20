Dörtlü telefon görüşmesinde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Avrupa Birliği (AB), Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanı olarak Polonya temsilcisi yer aldı.

Stoltenberg, görüşmeyle ilgili sosyal medya paylaşımında, "Böyle kritik bir zamanda güçlü bir birliktelik sinyali." değerlendirmesini yaptı.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yanı sıra Moskova'nın Avrupa güvenliğini yeniden tanımlama çabası hakkındaki diplomatik girişimlerinin ele alındığı açıklandı.

Sorunun diplomatik şekilde çözülmesi gerektiği vurgusu

Açıklamada, katılımcıların Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili özellikle AGİT bünyesinde güvence altına alınan temel ilkelerin sürdürülmesine yönelik ihtiyaç konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Güçlü, net ve birliktelik içinde bir transatlantik cephesi sergileyerek diplomatik çabalarla durumun çözülmesi için kararlı olunduğu vurgulanan açıklamada, gelecek hafta yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısına NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de davet edildiği bildirildi.