Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüse yakalanan bazı kişilerin, tedavi için verilen ilaçların dozundan tedirgin olarak kullanmaktan çekindiklerini söyledi.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsle mücadelenin sahada olduğunu belirtti.

Hastalığın hafif geçirilmesinin aşı ile mücadeleyi en iyi seviyeye getirmekle mümkün olduğunu ifade eden İlhan, "Tabii hasta olan vatandaşlarımız, kendi özellikleri ve hastalıklarının ağırlıklarına göre tedavi alıyorlar. Bunların bir bölümü evde izolasyonda kalarak tedavi alırken, bir bölümü hastanede yatırılarak, bir bölümü de ağır hasta olarak yoğun bakımda tedavilerini alıyor" dedi.

Tedavi için verilen ilaçların, Sağlık Bakanlığındaki rehberlerde belirlenen ilaçlar olduğunu ifade eden İlhan, bu ilaçların etkinliğinin bilinerek vatandaşlara verildiğini söyledi.

Vatandaşların bazen verilen ilaçların dozunun yüksekliğinden endişe ederek ilaçları almadıklarına şahitlik ettiklerini belirten İlhan, bu durumun daha sonra vatandaşların ağır komplikasyon ile yüzleşmesine neden olduğunu kaydetti.

İlhan, "Koronavirüs hastası evde tedavi olup sadece ilaçlarını alarak hastalığı atlatabilecekken, ilaçlarını almadığı takdirdeyse maalesef hastaneye gelmesine, ağır hasta olmasına ve daha sonra hayatını kaybetmesine neden oluyor" dedi.

"İlaçları filyasyon ekiplerinin önerdiği dozda kullanmaları gerekiyor"

İlaçların verilen dozlarda kullanılması gerektiğine dikkat çeken İlhan, şunları söyledi:

"İlaçları filyasyon ekibi getirdiği zaman hemen alınarak başlanması gerekiyor. Bu süreçte evde tedavi sürecinde sorun yaşayan vatandaş olursa zaten filyasyon ekibine ulaşabiliyor. Keza hastanede de kontrol altında olduğu için bir sorun yaşanmayacaktır.

Vatandaşlarımızın kanıta dayalı olmayan bilgilerle koronavirüs ilacı almaktan vazgeçmeleri veya ilaçları kullanmamaları tamamen yanlış bir yaklaşım olacaktır.

Vefatları azaltmak ve tanı alanların hastaneye gitme oranını azaltmak için mutlaka filyasyon ekiplerinin getirdikleri ilaçları almak en doğru yaklaşım olacaktır. Filyasyon ekibinin getirdiği ilaçları filyasyon ekiplerinin önerdiği dozda kullanmaları gerekiyor."