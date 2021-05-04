Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 03:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de ilk kez Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüsün mutasyonları yayılmaya devam ediyor. Salgında günlük vaka sayısı 200'ün altına düşen İsrail'de ilk kez Brezilya ve Şili varyantları belirlendi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantının tespit edildiğini açıkladı.
Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de COVID-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandı.
Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen COVID-19'un Hindistan varyantı sayısı 60'a çıktı.
Günlük vaka sayısı 200'ün altına düşmüştü
İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide COVID-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.
Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.
Etiketler: İsrail Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Mutasyon Hindistan
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