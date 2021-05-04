Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Hantoukoura köyüne silahlı saldırı düzenlendi.

Birçok evin ve tahıl ambarının ateşe verildiği saldırıda, 2 asker ve 10'dan fazla sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıyı, Kimliği Belirsiz Silahlılar (HANI) adlı grubun gerçekleştirdiği iddia edildi.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edilmişti.