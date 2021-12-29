Bosna Hersek Federasyonu Sağlık Bakanı Yardımcısı Goran Çerkez, yapılan 100 testten 10'unda Kovid-19'un daha hızlı bulaştığı belirtilen Omicron varyantına rastlandığını açıkladı.

Çerkez, vatandaşları alınan tedbirler konusunda daha dikkatli olmaya çağırarak "Omicron varyantı 10 kat daha hızlı yayılmakta. Bunun için herkes üstüne düşeni yapmalı ve azami derecede dikkatli olmalıdır" dedi.

Balkanlar’da COVID-19'un Omicron varyantı ilk olarak Hırvatistan, ardından Slovenya ve Karadağ'da tespit edilmişti.