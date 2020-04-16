Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde konulan sokağı çıkma yasağının cuma günden itibaren 4 Mayıs'a uzatıldığını belirtti.

Geingob, bu süre zarfında ülkenin tüm sınırlarının kapalı kalacağını aktararak, "COVID-19, sadece vatandaşlarının ve sağlık sistemine bir tehdit değil, aynı zamanda işler ve geçim kaynakları da dahil olmak üzere işletmeler üzerinde ikincil olumsuz ekonomik etkiler taşıyor." ifadesini kullandı.

3 milyon nüfusa sahip ülkede şimdiye kadar 16 COVID-19 vakası görüldü.