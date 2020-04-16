Haber Giriş: Kaynak: AA
Namibya'da sokağa çıkma yasağı 18 gün uzatıldı
Güney Afrika ülkesi Namibya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında daha önce konulan sokağa çıkma yasağı 18 gün daha uzatıldı.
Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde konulan sokağı çıkma yasağının cuma günden itibaren 4 Mayıs'a uzatıldığını belirtti.
Geingob, bu süre zarfında ülkenin tüm sınırlarının kapalı kalacağını aktararak, "COVID-19, sadece vatandaşlarının ve sağlık sistemine bir tehdit değil, aynı zamanda işler ve geçim kaynakları da dahil olmak üzere işletmeler üzerinde ikincil olumsuz ekonomik etkiler taşıyor." ifadesini kullandı.
3 milyon nüfusa sahip ülkede şimdiye kadar 16 COVID-19 vakası görüldü.
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