Moldova, COVID-19'un daha bulaşıcı olan türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere ile tüm uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

İngiltere'de aktarma yapan uçakların da Moldova'ya gelişinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın, 23 Aralık saat 00.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Toplam vaka sayısı 136 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 703 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam COVID-19 vaka sayısı 135 bin 910'a çıktı.