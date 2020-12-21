İngiltere'de yaşanan 'mutasyon' paniği sonrası ülkeler art arda uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) bugün yaptığı kriz toplantısı sonrasında İspanya hükümeti, Portekiz hükümeti ile koordineli bir şekilde İngiltere'den uçuşları durdurma kararı aldı.

Yarından itibaren uygulanacak uçuşların durdurulmasıyla ilgili İspanyol vatandaşları ve İspanya'da ikamet izni olanlar için geçerli olmayacak.

Hükümetin aynı zamanda ülkenin güneyinde, İngiltere'ye bağlı olan Cebelitarık Özerk Yönetimiyle kara sınırında güvenliği artırıcı önlemler alacağı duyuruldu.