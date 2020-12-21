Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya, İngiltere'ye uçuşları durdurdu
[Fotoğraf: Arşiv]
İspanya, koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını İspanyollar ve İspanya'da oturma izni olanlar dışında herkese durdurdu.
İngiltere'de yaşanan 'mutasyon' paniği sonrası ülkeler art arda uçuşlarını durdurma kararı aldı.
Avrupa Birliği'nin (AB) bugün yaptığı kriz toplantısı sonrasında İspanya hükümeti, Portekiz hükümeti ile koordineli bir şekilde İngiltere'den uçuşları durdurma kararı aldı.
Yarından itibaren uygulanacak uçuşların durdurulmasıyla ilgili İspanyol vatandaşları ve İspanya'da ikamet izni olanlar için geçerli olmayacak.
Hükümetin aynı zamanda ülkenin güneyinde, İngiltere'ye bağlı olan Cebelitarık Özerk Yönetimiyle kara sınırında güvenliği artırıcı önlemler alacağı duyuruldu.
Etiketler: İngiltere İspanya Koronavirüs
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