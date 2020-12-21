ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son bir günde 186 bin 264 artışla 18 milyon 269 bin 959'a ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 622 bini geçerken, toplam test sayısı 234 milyon 218 bine yaklaştı.

Vakalarda California ilk sırada

Ülkede California eyaleti 1 milyon 888 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 597 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 201 binden fazla vakayla da Florida izliyor.