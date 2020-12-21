Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de son 24 saatte 1446 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 324 bin 869'a yükseldi.
ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son bir günde 186 bin 264 artışla 18 milyon 269 bin 959'a ulaştı.
İyileşenlerin sayısı 10 milyon 622 bini geçerken, toplam test sayısı 234 milyon 218 bine yaklaştı.
Vakalarda California ilk sırada
Ülkede California eyaleti 1 milyon 888 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 597 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 201 binden fazla vakayla da Florida izliyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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