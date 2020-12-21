Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
DSÖ'den 'mutasyon' açıklaması: Hastalık veya ölüm kanıtı yok
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), endişeyle takip edilen koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Yeni türün şu ana kadar ciddi bir hastalık veya ölüme neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı açıklandı.
İngiltere'de hızla yayılan yeni tür tüm dünyada panikle karşılandı. Türkiye dahil onlarca ülke İngiltere'ye uçuşları askıya aldı.
Etiketler: Son Dakika Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs
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