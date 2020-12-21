Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), endişeyle takip edilen koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeni türün şu ana kadar ciddi bir hastalık veya ölüme neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı açıklandı.

İngiltere'de hızla yayılan yeni tür tüm dünyada panikle karşılandı. Türkiye dahil onlarca ülke İngiltere'ye uçuşları askıya aldı.