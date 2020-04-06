Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.

Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi.

Ticari araç sürücüleri maske takacak

Giriş ve çıkışları sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takacak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta giriş çıkışlar sınırlandırılmıştı.

Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan yerlere maske zorunluluğu

İl ve ilçelerdeki pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlar, çalışanlar maskeyle girecekler. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacak.

Tüm il ve ilçelerde, meydanlarda sokak ve caddelerde, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşların ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecek.

Kararlara uymayanlar cezalandırılacak

Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.