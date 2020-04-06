Adı Bob. Koronavirüsün etkisini yoğun olarak hissettirdiği İtalya'da bir kasabada yaşıyor. Karantina günlerinde evlerinde vakit geçiren aileyi gözüne kestirdi, onlarla bağ kurdu. Neredeyse ailenin bir ferdi oldu.

Yaban hayatından gelen geyik, kendini köpek sanıyor. Ailenin köpeği ile oyun oynuyor. Gittikleri her yerde onları takip ediyor. Sevimli geyik, İtalyan ailenin yanından ayrılmayacağa benziyor.

Moskova'da da bir deve sokaklar boşalınca şehre indi. Sokaklarda gezintiye çıktı. Görenler devenin karantinadan sıkılıp dolaşmaya çıktığı yorumunu yaptı.