Haber Giriş: Kaynak: AA
İtalyan ailenin yeni üyesi kendini köpek sanan geyik
İtalya'da koronavirüs karantinası sebebiyle izole olan aileye yeni bir üye katıldı. Ailenin sürekli evde olmasını fırsat bilen geyik, tüm gününü onlarla geçiriyor.
Adı Bob. Koronavirüsün etkisini yoğun olarak hissettirdiği İtalya'da bir kasabada yaşıyor. Karantina günlerinde evlerinde vakit geçiren aileyi gözüne kestirdi, onlarla bağ kurdu. Neredeyse ailenin bir ferdi oldu.
Yaban hayatından gelen geyik, kendini köpek sanıyor. Ailenin köpeği ile oyun oynuyor. Gittikleri her yerde onları takip ediyor. Sevimli geyik, İtalyan ailenin yanından ayrılmayacağa benziyor.
Moskova'da da bir deve sokaklar boşalınca şehre indi. Sokaklarda gezintiye çıktı. Görenler devenin karantinadan sıkılıp dolaşmaya çıktığı yorumunu yaptı.
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