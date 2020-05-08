Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, portatif akciğer ventilatörlerinin ülkesine ulaştığını sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Linkevicius, "COVID-19'a karşı mücadelede Litvanya ve Türkiye'den başarılı iş birliği örneği. Değerli dostum Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk diplomatların desteği için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Portatif akciğer ventilatörleri Türkiye'den Litvanya'ya ulaştı. #COVID19 ‘a karşı mücadelede Litvanya ve Türkiye’den başarılı işbirliği örneği...



Değerli dostum @MevlutCavusoglu ‘na , Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk diplomatların desteği için teşekkür ederim!@pekcan pic.twitter.com/a2tVrZI0ar — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) May 8, 2020

Linkevicius mesajında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı da etiketledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Linkevicius'a yazdığı cevabında "Dost ve müttefik Litvanya'nın her zaman yanındayız. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız." dedi.