Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saatte 1689 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 472 bin 531’e, 66 bin 17 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 907 bin 425’e çıktı.

Sao Paulo ülkede en çok etkilenen bölge

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 355 bin 201 vaka ve 114 bin 192 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok koronavirüs kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 290 bin 500 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saatte 186 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 649 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede koronavirüse bağlı can kaybı sayısı 228 bin 754’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 432 bin 280’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 937 bin 977’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saatte 456 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüse bağlı toplam ölü sayısı 80 bin 867’ye, 23 bin 627 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 939 bin 24’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 497 bin 500 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 532 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 91 bin 422’ye çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 971 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 547 bin 17’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 290 bin 596’ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 193 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 31 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 980 bin 391'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 186 bin 73'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 931 bin 773'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte 120 kişinin yaşamını yitirmesiyle koronavirüse bağlı can kaybı sayısı 29 bin 816'ya çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 867 artışla 1 milyon 420 bin 266’ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 342 bin 80’ne ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 277 yeni vaka görüldü. Ülkede vaka sayısı 385 bin 734'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 bin 981'e, sağlığına kavuşanların sayısı 305 bin 219'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 130 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 838 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 371 bin 21’e, can kaybı sayısı 9 bin 739’a, sağlığına kavuşanların sayısı 304 bin 294’e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 67 artarak 4 bin 583'e, vaka sayısı 4 bin 228 artışla 312 bin 703'e yükseldi. Virüs tespit edilen 271 bin 481 kişi iyileşti.