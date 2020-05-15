Türkiye, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 140 bin metrekare alana kurulu fabrikada tüm dünyada koronavirüs tedavisinde kullanılan bir ilacı, “Korokin” adıyla üretti.

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan jenerik ilaç satışa çıktı.

200 miligram tablet şeklinde üretilen ilacın içerisinde "hidroksiklorokin sülfat" etken maddesi bulunuyor.

“İlacımız geri ödeme listesine girdi”

İlacın üretimi hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koçak, “İlacımız geri ödeme listesine girdi. Sağlık Bakanlığı’na 300 bin doz bağışlayacağız. Öncelikle Türkiye’de kullanılmasını istiyoruz dedi.

“100 bilim insanı çalışıyor”

Çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini ifade eden Koçak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı AR-GE merkezimiz var. Burada 100 bilim insanı çalışıyor. Ekipte, doktorlar, eczacılar, farmakologlar yer alıyor.