Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da bir günde 23 bini aşkın yeni vaka
[Fotoğraf: Arşiv]
Koronavirüsün derinden vurduğu ülkelerden İtalya'da son 24 saatte 23 bin 829 kişi koronavirüse yakalandı. Böylece ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 512 bin 453 oldu.
İtalya'da son 24 saatte yapılan 357 bin 154 testte 23 bin 839 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 512 bin 453'e ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 571 bin 878'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 635'e yükseldi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 380 artarak 107 bin 636'ya çıktı. İyileşenlerin sayısı 18 bin 287 artışla 2 milyon 832 bin 939'a ulaştı.
Aşılananların sayısı 9 milyonu geçti
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 17 bin 95 oldu. Aşılananların 2 milyon 862 bin 386'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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