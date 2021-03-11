Profesör Doktor Feriha Öz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak adı, yüz binlerce koronavirüs hastasını sağlığına kavuşturan Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde yaşamaya devam ediyor.

Sancaktepe'deki hastanenin yapımı 45 gün sürdü. 1008 yataklı hastanede, açıldığı 29 Mayıs 2020'den bu yana koronavirüsle mücadele ediliyor.

14 bin 119 kişi yatarak tedavi gördü

Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete girdiği günden bu yana 300 bin kişi ayakta, 14 bin 119 kişi de yatarak tedavi gördü.

Koronavirüs hastalarının tüm tedavi süreçlerinin hastanede uygulandığını belirten Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, "Bir yıl bize çok şey öğretti. Tedavi anlamında kazanımlarımız her geçen gün büyüdü. Artık hangi ilacın daha etkili olduğunu, vakit olarak en uygun vaktin ne zaman olduğunu görür, öğrenir ve uygular hale geldik" dedi.



İstanbul'da salgının sağlık sisteminde oluşturduğu yükü göğüsleyen devasa sağlık tesislerinden biri de Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi.

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana, hastaneye günde ortalama 1500 hasta koronavirüs şüphesiyle başvurdu.

"35 bin civarında kişiyi yatırarak tedavi ettik"

Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ise, "COVID-19 polikliniklerinde 400 bin kişyi muayene ettik. Ogünden bu güne 550 bin test yapmışız. 35 bin civarında kişiyi yatırarak tedavi ettik" diye konuştu.



Hem Profesör Doktor Feriha Öz hem de Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine son günlerde ayakta ve yatarak tedavi sayılarında artış yaşanıyor.

Doktorlar ise, İstanbullulara "rehavete kapılmayın, önlemlere uyun" çağrısını yineliyor.

Kamera: Hakan Demir