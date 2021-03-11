Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
YouTube aşı hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı
YouTube'un, Ekim 2020’den bu yana yeni tip koronavirüs aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı açıklandı.
YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların COVID-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini söyledi.
Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un COVID-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını vurguladı.
Facebook ve Twitter da aşı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.
Etiketler: Facebook Koronavirüs Aşısı Twitter YouTube
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