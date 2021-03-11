YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların COVID-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini söyledi.

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un COVID-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını vurguladı.

Facebook ve Twitter da aşı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.