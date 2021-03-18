Pandemi süresince binlerce koronavirüs vakasının tedavi edildiği İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde COVID-19 şüphesiyle başvurular yine arttı.

Koronavirüs haritasında 'kırmızı' illerin artış gösterdiğine dikkat çeken Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, İstanbul için önemli bir kriter olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki son durumu paylaştı:

"Yüzde 30 gibi bir artış var ilk başvurularda. Ama yaptığımız testlerdeki pozitiflik oranında henüz belirgin bir artış yok. Yatan hasta sayımızda da şu anda bir artış yok. Bugün itibariyla toplamda 38 hasta yatıyor. Yoğun bakım ünitemizde de 6 COVID-19 hastası var. Bizim ikinci pikte, yoğun bakımda hasta sayımız 55'e ulaşmıştı. Yoğun bakım kapasitemizi yükseltmiştik ve tamamı dolmuştu. Test pozitiflik oranlarımız ise son bir aydır, hatta 45 gündür yüzde 5 civarında seyrediyor."

[Fotoğraf: DHA]

“Test pozitiflik oranının artacağını düşünüyorum”

Salgının başladığı Mart 2020'den bugüne dek kendi merkezlerinde 180 binin üzerinde test yaptıklarını ve testlerden 21 bininin pozitif çıktığını belirten Prof. Dr. Gönen, "Bu da yüzde 11 gibi bir orana tekabül ediyor. Yani tüm pandemi boyunca test pozitiflik oranımız yüzde 11 civarında. Son 45 gündür yüzde 5 civarında seyretse de önümüzdeki günlerde artma potansiyeli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Evde bile mesafeye dikkat edilmeli

Kısıtlamaların ila nihayet devam edemeyeceğini de vurgulayan Prof. Dr. Gönen, "Halkımızın da serbestleşmeye geçildiğinde salgın bitmiş gibi algılamaması gerekiyor" dedi.

"Her durumda fiziki mesafeye, maske ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat ederek uyum sağlanması gerekiyor" diyen Prof. Dr. Gönen, aile içi bulaşları engellemek için gerekirse evde bile fiziki mesafeye dikkat edilmesini önerdi.

“Üçüncü dalgayı daha hafif geçireceğiz”

Salgının başladığı ilk zamanlarda yeni bir virüsle karşı karşıya kalındığı için testi pozitif çıkan kişilerin büyük bölümünün hastaneye yatırıldığını belirten Gönen, “Şu anda hastalık hakkında biraz daha bilgilerimiz oturdu. İlk dalgaya kıyasla eylülün ikinci yarısı, ekim-kasım aylarında yaşadığımız ikinci dalga tsunami gibi geldi. Birinci dalgadakinden çok daha fazla sayıda COVID-19 pozitif vaka oldu. Testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 30'ları buldu. Hastaların çoğu hastaneye yatırmadan tedavisi verilerek evlerine gönderildi. Sadece genel durumu bozuk olanlar hastaneye yatırıldı. Şimdi üçüncü dalga geliyor mu? Evet, olabilir. Ancak ben ilk iki dalga kadar şiddetli bir süreç beklemiyorum. Çünkü risk grubundaki birçok insanımızın aşılanması bir avantaj” şeklinde konuştu.



