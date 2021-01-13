Koronavirüs aşısının uygulanması başlıyor. Bu kapsamda hastanelerde aşı odaları oluşturuldu ve aşılama sürecinde çalışacak personel belirlendi. İstanbul Tıp Fakültesi’nde ilk etapta riskli alanlardan başlanarak 5 bin personel aşılanacak.

Aşılamanın yapılacağı odalarda, her türlü hazırlık yapıldı. Yaşanacak olası sorunların çözümü de düşünüldü.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "25 tane olacak şekilde aşı odası belirledik. Daha sonra hastaların aşı olduktan sonra bekleyecekleri bir aşı sonrası olası bir komplikasyon olması durumunda müdahale edebileceğimiz alanlar oluşturuldu. Biz zaten hemen acilin önüne aşı merkezini konuşlandırdık." dedi.

Öncelikle sağlık çalışanları aşılacak

İstanbul Tıp Fakültesi'nde günde 400 ile 500 arasında sağlık çalışanının aşılanması hedefleniyor.

Sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından ise genel aşılama süreci başlayacak.

Risk grubunda olanlar ilk aşılanacak

Önce Merkezi Randevu Sistemi üzerinden randevu alan ve öncelikli risk grubunda olanların aşılanması yapılacak. Her kişi doktor muayenesinden geçecek ve hastanede 30 dakika bekletilecek.

İstanbul Tıp Fakültesi Aşı Sorumlusu Prof. Dr. Nuray Özgülnar, "Şimdilik ateşi varsa COVID geçirdiyse bu bireylerin aşılamasını biraz erteleyeceğiz. Gelenler önce bir doktor muayenesinden geçecek daha evvel olduğu aşılarla da belli bir zaman dilimi olması gerekiyor." dedi.

Aşılama koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak

Aşı için gelecek olanların maskelerini takmaları, aşı odasına girerken de ellerini dezenfektan ile temizlemeleri istenecek. Aşılarla ilgili başta saklama koşulları olmak üzere tüm bilgiler de Aşı Takip Sistemi ile anbean takip edilecek.

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu