Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İslahiye Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep’in İslahiye ilçesi Belediye Başkanı Kemal Vural, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Allah'a hamdolsun şu an iyi durumdayım. Tedavim doktorlarımızın kontrolünde evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Lütfen, bana bir şey olmaz demeden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin" dedi.
Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Allah'a hamdolsun şu an iyi durumdayım. Tedavim doktorlarımızın kontrolünde evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum.— Kemal Vural
Lütfen Kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin.#MaskeMesafeTemizlik
Etiketler: Koronavirüs
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