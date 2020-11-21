Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 822 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam COVID-19 vakası sayısı 2 milyon 64 bin 748'e çıktı.

Ülke genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 oldu.

Rusya'da, son 24 saatte 26 bin 21 kişi virüsten iyileşti ve böylece toplam sağlığına kavuşan sayısı 1 milyon 577 bin 435'e ulaştı.

Bir günde 467 can kaybı

Son 24 saatte virüs nedeniyle 467 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçilen ülkede, şimdiye kadar koronavirüse bağlı ölüm sayısı 35 bin 778'e yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 168 artarak 547 bin 138, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 74 artışla 8 bin 233 oldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 588 bin COVID-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 71 milyon 800 binden fazla olduğunu açıkladı.