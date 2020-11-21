Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Wisconsin eyaletinde silahlı saldırı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Wauwatosa kentinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıda en az 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
Wauwatosa Polis Şefi Barry Weber, yaptığı açıklamada, Mayfair Mall adlı alışveriş merkezinde öğle saatlerinde bir silahlı saldırganın çevreye ateş açtığını ve biri 18 yaşından küçük 8 kişiyi yaraladığını söyledi.
Polis ekipleri, görgü tanığı ifadelerine göre 20'li veya 30'lu yaşlardaki beyaz bir erkek olan saldırganı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Saldırının sebebinin henüz net olarak belirlenemezken, ilk incelemelerde saldırının bir tartışmadan kaynaklandığı ve planlı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Etiketler: ABD
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