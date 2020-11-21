Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Çocuk Günü’nde Kuzey Makedonya'daki kurumlar maviye büründü
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bazı kurum binaları, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle mavi renge büründü.
Çocuk haklarının geliştirilmesine yönelik sembolik bir jest olarak başkentteki bazı kamu ve özel binalar dün gece mavi ışıklarla aydınlatıldı.
Söz konusu kamu ve özel binalar arasında Üsküp'teki hükümet ve meclis binaları, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Üsküp ofisi, Avrupa Birliği (AB) Üsküp ofisi, Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Arkeoloji Müzesi, Çağdaş Sanat Müzesi ve Halkbank binası da yer alıyor.
UNICEF Üsküp Ofisi, Dünya Çocuk Günü'nün bu yıl yeni tip koronavirüs (COVID-19) gölgesinde kutlandığını ifade etti.
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