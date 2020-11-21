ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 78 yaşına bastı. Böylece Biden, sonuç resmileştikten sonra ülkenin en yaşlı başkanı olacak.

Önceki rekor da Başkan Donald Trump'a aitti. Trump, 2017 yılında yemin ettiğinde 70 yaşındaydı.

Demokratların geleneği bozuldu

Biden'ın ileri yaşı, genellikle gençleri başkanlığa aday gösteren Demokratik Parti için de alışılmışın dışında.

Demokratik Parti, 43 yaşında seçilen John Kennedy, 46 yaşında seçilen Bill Clinton ve 47 yaşında bu göreve seçilen Barack Obamaile daha dinamik bir kadro ile yürütmeye talip oluyordu. Beyaz Saray'a gönderilen en yaşlı isim de 56 yaşında seçilen Lyndon Johnson olmuştı.

Cumhuriyetçilerde de en yaşlı isim Trump olmuştu

Cumhuriyetçi Parti'den en genç yaşta başkan seçilen isim George Bush'tu. Bush, 54 yaşındayken başkan oldu.

Cumhuriyetçilerde en yaşlı adaylar arasında ilk sıraya Trump yerleşmişti.

Eğer 2020 seçiminin sonucunda değişiklik yaşanmazsa, gençlere daha çok şans tanıyan Demokratik Parti, 78 yaşındaki bir ismi Beyaz Saray'a göndermiş olacak.