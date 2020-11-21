78 yaşına giren Biden, ABD'nin en yaşlı başkanı olacak
ABD'nin resmi olmayan sonuçlara göre 46. Başkanı Joe Biden 78 yaşına bastı. Biden, ülkenin en yaşlı başkanı olacak. ABD tarihinde gençlere daha çok yer vermekle bilinen Demokratik Parti, bu geleneğini de yitirmek üzere.
ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 78 yaşına bastı. Böylece Biden, sonuç resmileştikten sonra ülkenin en yaşlı başkanı olacak.
Önceki rekor da Başkan Donald Trump'a aitti. Trump, 2017 yılında yemin ettiğinde 70 yaşındaydı.
Demokratların geleneği bozuldu
Biden'ın ileri yaşı, genellikle gençleri başkanlığa aday gösteren Demokratik Parti için de alışılmışın dışında.
Demokratik Parti, 43 yaşında seçilen John Kennedy, 46 yaşında seçilen Bill Clinton ve 47 yaşında bu göreve seçilen Barack Obamaile daha dinamik bir kadro ile yürütmeye talip oluyordu. Beyaz Saray'a gönderilen en yaşlı isim de 56 yaşında seçilen Lyndon Johnson olmuştı.
Cumhuriyetçilerde de en yaşlı isim Trump olmuştu
Cumhuriyetçi Parti'den en genç yaşta başkan seçilen isim George Bush'tu. Bush, 54 yaşındayken başkan oldu.
Cumhuriyetçilerde en yaşlı adaylar arasında ilk sıraya Trump yerleşmişti.
Eğer 2020 seçiminin sonucunda değişiklik yaşanmazsa, gençlere daha çok şans tanıyan Demokratik Parti, 78 yaşındaki bir ismi Beyaz Saray'a göndermiş olacak.
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