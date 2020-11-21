Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da sel binlerce insanı yerinden etti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika şiddetli yağışların meydana getirdiği sel felaketiyle boğuşuyor. Yüzlerce bina zarar görürken binlerce kişi de güvenli yerlere nakledildi.
Meksika’nın güneyindeki Tabasco ve Chiapas eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayat durma noktasına geldi.
Eyaletlerde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda onlarca ev su altında kaldı, binlerce kişi ise yetkililerin yardımıyla tahliye edildi.
Tabasco eyaletinde seller nedeniyle 380 okul ile kamu binası zarar gördü.
22 kişi yaşamını yitirdi
Ülkede geçen hafta selin vurduğu Tabasco'da 17, Chiapas'da ise 22 kişi hayatını kaybetmişti.
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