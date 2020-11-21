Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 55 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 57 milyon 630 bini, can kaybı 1 milyon 372 bini geçti. Afrika kıtasında ise koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 56 bine ulaştı.
Koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 585 artarak 2 milyon 56 bin 400 oldu.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 413 artışla 49 bin 198'e ulaştı.
Kıtada, Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 759 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 521, Fas'ta ise 5 bin 183 kişi hayatını kaybetti.
Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.
Güney Afrika'da vaka sayısı 762 bin 763'ü buldu. Bu ülkeyi 316 bin 260 vakayla Fas ve 112 bin 318 vakayla Mısır izledi.
Afrika'da Covid-19'a yakalanan 1 milyon 735 bin 164 kişi iyileşti.
Etiketler: Koronavirüs
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