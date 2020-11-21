Koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 585 artarak 2 milyon 56 bin 400 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 413 artışla 49 bin 198'e ulaştı.

Kıtada, Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 759 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 521, Fas'ta ise 5 bin 183 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 762 bin 763'ü buldu. Bu ülkeyi 316 bin 260 vakayla Fas ve 112 bin 318 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Covid-19'a yakalanan 1 milyon 735 bin 164 kişi iyileşti.