Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları ve can kayıpları dünya genelinde artış gösterirken, aşı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İlaç şirketleri art arda yaptıkları açıklamalar ile yılbaşından önce dağıtıma başlanabileceği mesajını veriyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ise aşının acil durum kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvurdu.

'Acil kullanıma uygun'

Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, aşının koruma özelliğinin yanı sıra iyi bir güvenlik kaydına sahip olmasının, acil kullanıma uygun olduğu anlamına geldiğini açıkladı.

Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başladı.

Virüse karşı yüzde 95 etkili

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.

Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği ve FDA'nın gerekli güvenlik kriterlerini karşıladığı belirtilmişti.

Pfizer, 2020'de aşıdan 50 milyon, 2021'in sonuna kadar da 1,3 milyar doz üretilmesini planlıyor.