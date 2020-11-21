"Türkler, SİHA'lar sayesinde savaşların gidişatını değiştiriyor", "Avrupa ülkeleri Türk SİHA'larıyla baş edemez"

Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik övgü dolu bu sözler, Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesinde yer aldı.

Analiz haberde dünya genelinde SİHA'ların etkisi anlatıldı, Türk SİHA'ları hakkında dikkat çekici ifadelere yer verildi.

'Türk SİHA'larından kaçmak için 7 saniyeniz var'

Haberde "Dronelar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlığı kullanıldı.

Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı.

'SİHA'lar Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı'

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı.

"SİHA'ların etkinliğinin artırılması Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı" ifadeleri yer aldı.

'Avrupa ülkeleri Türk SİHA'ları ile baş edemez'

Haberde ayrıca askeri uzmanların, "Avrupalı devletlerin Türkiye'nin gerisinde olduğuna" ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Şu anda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği yazıldı.