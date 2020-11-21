Dünya yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının etkisi altında.

Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle 1 milyon 377 bin 762 kişi yaşamını yitirdi, salgınında vaka sayısı 58 milyona yaklaştı.

40 milyon 108 bin 895 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Tedavileri süren 16 milyon 423 bin 295 hasta bulunuyor.

Ukrayna'da günlük vaka sayısında rekor

Ukrayna Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 580 kişide COVID-19'a rastlanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 612 bin 665'e çıktı.

Son 24 saatte 71 binden fazla COVID-19 testinin yapıldığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 215 artmasıyla toplam can kaybı sayısı 10 bin 813 oldu.

Virüse yakalanan 1761 kişi hastaneye kaldırılırken, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 989 artarak 282 bin 313'e ulaştı.

Ülkede önlemler artırılmıştı

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.