Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda, Kuzey Irak ve Mali'ye asker gönderecek
Hollanda'nın, Kuzey Irak'a ve Mali’de Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı görev yapan barış gücü MINUSMA'ya askeri destek sağlayacağı bildirildi.
Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 100 ila 150 askerin, Kuzey Irak'taki Erbil Uluslararası Havalimanı'nı koruyacağı belirtildi.
Açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri içinde yer alacak askerlerin ilk bölümünün, Ocak 2021'de yola çıkacak.
70 ila 130 Hollandalı askerin de Mali'de BM'ye bağlı görev yapan barış gücü MINUSMA’ya lojistik destek vereceği ifade edilirken, ülkeye askerlerin yanı sıra C-130 transport uçağı da gönderileceği kaydedildi.
Mali'deki desteğin 2021 yılının kasım ayında başlayacağı ve 6 ay süreceği aktarıldı.
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